Санкт-Петербург, 23 января, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса в Петербурге, «скорее всего, находится в нисходящей части второй волны», заявили 23 января аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Однако вероятность нового подъема заболеваемости сохраняется.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в защитных масках в метро

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Напомним, в настоящее время Петербург находится на первом месте в России по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и по суточной смертности от COVID-19.

В то же время в городе продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 (минус 16% за сутки по сравнению с тем же днём прошлой недели), общего количества больных (минус 7,6%) и суточного числа госпитализаций (минус 14,9%).

«Вместе с тем количество активных больных в Петербурге остается все еще высоким. Вероятность перехода эпидемического процесса в рост будет сохраняться еще не менее недели», — заявили в координационном совете.

По состоянию на 23 января, в стационарах города свободно 4088 коек, что составляет 32,6% от общего количества коечного фонда для COVID-19 и пневмоний. Всего в городе развернуто 12 538 таких коек.