Москва, 23 января, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве сообщает, что сегодня, 23 января, на Пушкинской площади на незаконную акцию протеста собрались порядка четырех тысяч человек.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Напомним, что сегодня сторонники блогера Навального проводят немногочисленные несанкционированные акции протестов в ряде городов России. Самая крупная акция проходит в Москве на Пушкинской площади. По данным оппозиционных СМИ, на площади находятся порядка пяти тысяч человек.

МВД сообщает о четырех тысячах.

Появилась информация о том, что часть протестующих с Пушкинской площади двинулась в сторону Кремля.