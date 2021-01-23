Москва, 23 января, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Администрация интернет-платформ в России активно удаляет сообщения, призывающие несовершеннолетних участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Удаление незаконных призывов проводится на основании требований Генеральной прокураторы России и уведомлений Роскомнадзора. По состоянию на 23 января с интернет-площадок удалено 89% от всех таких выявленных сообщений.

«Наиболее массово распространявшие их TikTok и «ВКонтакте» уже удалили 93% и 87% соответственно», — отметили в Роскомнадзоре.

В федеральной службе напомнили, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Уполномоченная по правам детей при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова осудила вовлечение несовершеннолетних в массовые беспорядки.