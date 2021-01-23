Бойца UFC уволили за нарушение антиковидных правил
Вашингтон, 23 января, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Оттмана Азайтара — бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — уволили за нарушение антиковидных правил. Об этом 23 января сообщает MMA Fighting.
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Азайтар на турнире UFC 257 должен был драться с Мэттом Фреволой.
«Он и его команда срезали свои браслеты… Я даже не знаю, как они это сделали», — отметил президент UFC Дэйна Уайт.
Азайтар провел 13 боев, одержав 13 побед.
Ранее стала известна стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Изделие оценивается в $650.
Отмечается, что эта цена соответствует той, что указана в официальном интернет-магазине промоушена.