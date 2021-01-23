Владивосток, 23 января, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова заявила, что она лично наблюдала факты использования несовершеннолетних граждан в качестве живого щита провокаторами на несанкционированной акции сторонников блогера Навального. Об этом она заявила журналистам сегодня, 23 января.

Андрей Лавренчук ИА Красная Весна Незаконная акция протеста во Владивостоке 23 января

Напомним, что в ряде городов России, в том числе во Владивостоке, прошли несанкционированные акции сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. При этом организаторы провокаций активно вовлекали несовершеннолетних в беспорядки.

В момент нападения протестующих на сотрудников полиции взрослые провокаторы прикрывались детьми. Романова лично видела данную ситуацию.

«Это была не попытка использовать детей, это был факт, который я лично наблюдала. Я находилась с самого начала в центре города, рядом с тем «живым щитом», и на протяжении всей акции подростки были вовлечены в самую горячую точку, я находилась рядом и следила за тем, чтобы в отношении них не совершались противоправные действия. Я своими глазами видела этот «живой щит», а за ним второй линией были провокаторы, которые швыряли в правоохранителей придорожные конусы. Все было срежиссировано, детей просили то разойтись, то переместиться в другую точку», — рассказала Романова.

Детей фактически вынудили нарушать закон — организаторы пытались подставить их под вынужденные действия сотрудников полиции, которые обязаны охранять правопорядок и противодействовать провокациям.

Романова потребовала, чтобы все организаторы этой провокации были установлены и понесли законное наказание. Омбудсмен рассказала, что ей пока известно о двух задержанных, она пообещала внимательно следить за ситуацией.