Пекин, 23 января, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Первый китайский спутник для изучения Солнца будет запущен в первой половине 2022 года. Об этом сообщает газета China Daily.

Солнце

Миссия получит название Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S). Спутник ASO-S будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 720 км от Земли.

Научными целями миссии станет изучение взаимосвязи между солнечным магнитным полем, солнечными вспышками и корональными выбросами массы (выбросами вещества и солнечной короны). Для это на спутнике будут установлены три прибора: солнечный вектор-магнитограф, солнечный телескоп и телескоп жёсткого рентгеновского излучения.

Планируется, что ASO-S проработает около четырёх лет. Это позволит приборам спутника собрать данные о пиковой активности Солнца в конце 11-летнего цикла, который придётся на 2025 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Китай запустил свой первый космический аппарат к Марсу «Тяньвэнь-1». Планируется, что зонд выйдет на орбиту около Марса в феврале 2021 года.