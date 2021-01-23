Москва, 23 января, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Блогер Даниил Милохин заявил о желании выступать за сборную России.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

«У меня есть новая цель — я хочу в сборную России по хоккею. Дорогие подписчики, если у нацкоманды есть Instagram, напишите им в комментариях, чтобы взяли Милохина», — написал блогер в Instagram.

На его обращение ответил тренер Федерации хоккея РФ (ФХР) Кирилл, который пригласил 19-летнего блогера на просмотр.

«Привет, Даня! … Лайками делу не поможешь, придется много тренироваться. Приглашаю к нам в школу ФХР «Красная Машина Юниор». Посмотрим, что ты умеешь. Мы готовы научить тебя всему и показать, как тренируются ребята по национальной программе подготовки хоккеистов, чтобы стать игроками национальной сборной. … До встречи на льду», — нааписал тренер в Instagram-аккаунте «Красная Машина Юниор».

У Милохина — 10,9 млн подписчиков в TikTok и 2,9 млн — в Instagram.