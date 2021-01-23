Москва, 23 января, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, не стоит проходить вакцинацию от COVID-19 даже в том случае, если у них уровень антител начал снижаться или близок к нулю. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу» в эфире телеканала «Россия 1».

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"Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели (COVID-19), пока стоит воздержаться (от прививки). И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — сказала она.

Также Голикова добавила, что у перенесших новое заболевание клеточный иммунитет, вероятнее всего, сохранится и поможет в защите организма при новой встрече последнего с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на данный момент введение международных паспортов вакцинации приведет к ограничению передвижения людей, что является недопустимым.