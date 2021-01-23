Киев, 23 января, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В тройку самых посещаемых гражданами Украины в 2020 году стран вошла Российская Федерация, сообщили 23 января в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Sergey Bystro Российско-Украинская граница. Погранпереход Крупец — Катериновка

На первом месте — Польша, куда в минувшем году отправились около 4 млн граждан Украины, на втором — Венгрия, куда выехали 1 млн 635 тысяч украинских граждан, на третьем — Россия, куда выехали миллион граждан Украины.

Четвертое и пятое место заняли Турция и Египет соответственно. Также популярными странами для граждан страны были Румыния, Белоруссия, Словакия, Молдавия, Германия и Объединённые Арабские Эмираты.

Всего за минувший год граждане Украины посетили 123 страны. За границей смогли побывать 11 млн 250 тысяч граждан Украины.

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