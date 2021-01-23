Душанбе, 23 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Бывший мэр таджикистанского Куляба Бахром Иноятзода построил частный медицинский центр на деньги, полученные преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Ysia.ru Прокуратура

В надзорном ведомстве отметили, что стоимость частной клиники составила 2,3 млн сомони ($202 тыс.). Эти деньги бывший мэр получил через взятки и за хищение выданной гуманитарной помощи, сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что Иноятзода владел недвижимостью в Душанбе, которая была оформлена на подставных лиц.

Напомним, Бахром Иноятзода задержан в июне 2020 года по подозрению в получении взяток. В ноябре суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Экс-мэр признан виновным по шести статьям уголовного кодекса: присвоение или растрата, мошенничество, злоупотребление властью, получение взятки в крупном размере, незаконное предоставление земельного участка, легализация доходов, полученных преступным путем.