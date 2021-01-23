Москва, 23 января, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального в ряде городов России, в частности, на Дальнем Востоке, не оправдали ожиданий несистемной оппозиции и были немногочисленными. Об этом сегодня, 23 января, заявила журналистам руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

По её словам, митинги сторонников Навального на Дальнем Востоке оказались немногочисленными — организаторы явно рассчитывали на другие цифры.

«Как Дальний Восток вышел на митинги — это совсем не то, чего ожидала оппозиция. Протесты были очень немногочисленными», — сказала Кислицына.

Массово привлечь подростков к массовым беспорядкам организаторы не смогли, взрослых протестующих было немного.

Кислицына подчеркнула, что полиция на провокации сторонников Навального не поддалась — силовики действуют корректно и максимально мягко. При этом она отметила, что митинги сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были более многочисленными.