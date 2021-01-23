Киев, 23 января, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Полковник спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» Андрей Расюк был задержан 22 января по подозрению в подготовке убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова — по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом 23 января со ссылкой на свои источники сообщает издание «Украинская правда».

В материале отмечается, что Наумов является «правой рукой» и другом нынешнего председателя СБУ Ивана Баканова. Он бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский спустя год службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

В свою очередь, полковник СБУ Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности. В настоящий момент Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины.

Политический эксперт Юрий Бутусов, который специализируется на военном и силовом секторе, подтвердил информацию о задержании и сообщил, что предпосылки для таких «бригадных» разборок возникли уже давно. По его словам, экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, «крышуют» теневой бизнес, и сейчас происходит передел этого «лакомого кусочка».

Официальных комментариев от СБУ по состоянию на утро 23 января нет.