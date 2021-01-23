Москва, 23 января, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Немногочисленные сторонники блогера Алексея Навального 23 января вышли на несанкционированные акции протестов в ряде городов России. При этом организаторы акций, которые обычно входят в т.н. штабы Навального в регионах, активно вовлекают в протест несовершеннолетних.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Всемирно-исторический» бунт, затеянный хозяевами Навального, провалился, считает главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

«Очевидно, что «всемирно-исторический» бунт, затеянный хозяевами Навального, провалился. Этому не помогло даже преступное использование несовершеннолетних.

Теперь перед хозяевами Навального стоит задача играть на повышение. Теперь хозяевам Навального нужен труп.

«Отравление» трупом не закончилось, поэтому — либо «отравление» будет повторено, либо — по законам жанра — труп будет найден среди ближайших сторонников, либо, что еще более преступно, — среди его малолетней клаки», — отметил Модест Колеров.