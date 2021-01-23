Москва, 23 января, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Штамм коронавируса, которые первоначально был выявлен в Великобритании и является более заразным, не представляет угрозы для России. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметила Голикова, никто не заботится по поводу того, когда мутирует штамм гриппа, так как в этом случае есть понимание того, что с высокой долей вероятности в следующем году в популяцию придет новый штамм данного вируса и тогда будет создана новая вакцина.

«Хочу сказать, что нашими учеными уже «подняты» 1424 штамма вируса ковида, они занесены в коллекцию. Мы понимаем, какого рода мутации там происходят. Мы сейчас выделили «британский» штамм. Мы с ним очень предметно работаем, но угроз для страны сейчас не видим», — заявила она.

Также заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что существующая вакцина от COVID-19 справляется с новыми штаммами SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале 2021 года в медучреждении в России поступит свыше 17 млн доз вакцины от COVID-19 и будут привиты 20 млн жителей страны.