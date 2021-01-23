Москва, 23 января, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года в медучреждении в России поступит свыше 17 млн доз вакцины от COVID-19 и будут привиты 20 млн жителей страны. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации — это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан», — сказала она.

Также Голикова уточнила, что в данное число войдут, как получившие первую дозу препарата от COVID-19, так и получившие обе дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 20 921 нового носителя коронавируса, что стало самым наименьшим числом с 11 ноября минувшего года.