Москва, 23 января, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Наиболее опасной мутацией коронавируса является появление у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом 23 января рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это, как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также врач указал, что, по его мнению, самым реальным является вариант, когда SARS-CoV-2 будет настолько заразным, что заразиться им можно будет после одного контакта с другим больным. Как считает Кондрахин, в данном случае вирус станет «диким», будет свободно распространяться и избавиться от него будет практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в России было выявлено за время пандемии в общей сложности 3 677 352 носителя коронавируса.