Вашингтон, 23 января, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В последние дни своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп намеревался заменить и. о. главы американского минюста на более лояльного ему человека для того, чтобы отменить итоги выборов президента в штате Джорджия. Об этом 23 января сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации экс-главы государства.

Джеффри Розен

По данным последних, один из сотрудников минюста США Джеффри Кларк«разработал с Трампом план по смещению Джеффри Розена с должности исполняющего обязанности генерального прокурора (он же глава министерства юстиции — ред.)». Отмечается, что это делалось для того, чтобы полномочия министерства были применены для вынуждения парламентариев штата Джорджия отменить результаты выборов президента США.

Как пишет NYT, данный план создавался потому, что Розен отвечал отказом на просьбы Трампа изменить итоги голосования. Также отмечается, что бывший президент США отказался от этих планов из-за того, что представители минюста страны решили массово подать в отставку в случае смещения Розена со своего поста. При этом упоминаемый в статье Кларк отрицает то, что он участвовал в таком плане, а Трамп не стал комментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдосостоится в феврале 2021 года.