Варшава, 23 января, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Польская студия CD Projekt Red выпустила второе обновление к игре Cyberpunk 2077. Об этом разработчики сообщили 22 января на своём сайте.

Cyberpunk 2077

Стоит отметить, что релиз патч 1.10 пока состоялся только на PlayStation 4 и PlayStation 5 (в рамках обратной совместимости). CD Projekt Red опубликовала внушительный список изменений, которые должны решить многие проблемы игры, в том числе с квестами, на консоли PlayStation предыдущего поколения.

Напомним, CD Projekt Red 14 января 2021 года сообщила, что третье, ещё более масштабное обновление, выйдет «через несколько недель». Ранее Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store. Компания сделала это после того, как многие геймеры потребовали вернуть деньги, пожаловавшись на многочисленные ошибки в игре, из-за которых они не могли её пройти.