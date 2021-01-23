Ташкент, 23 января, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Более 500 тыс. жителей Узбекистана остались без света из-за обрыва линий электропередач. Об этом заявил первый заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети» Жахонгир Обиджонов на брифинге.

Без света

По его словам, сильный ветер с дождем и снегом привел к обрыву проводов на линиях электропередач. Повреждены семь линий 110 кВ и около 500 линий 6−10 кВ. Без света остались 550,1 тыс. потребителей.

Обиджонов отметил, что энергетики восстановили электроснабжение 350 тыс. потребителей. Он предупредил, что отключения могут продолжиться, так как в республике сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, перебои в системе электроснабжения Хорезмской области Узбекистана стали происходить с 21 января. Днем ранее министр энергетики Алишер Султанов пообещал не оставить население республики без света.