Лос-Анджелес, США, 23 января, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Киностудия Blumhouse подумывает о том, чтобы привлечь Тома Холланда к проекту нового фильма ужасов. Об этом 22 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Gage Skidmore Том Холланд

Он утверждает, что руководство кинокомпании обратило внимание на недавние признания Холланда в том, что он был бы не против сняться в хорроре, хотя и не является большим поклонником этого жанра. К сожалению, пока Рихтман не сообщил никаких подробностей о будущем проекте.

Напомним, Том Холланд недавно закончил сниматься в фильме «Черри» режиссёров Энтони и Джо Руссо, в основу сюжета которого легли мемуары бывшего военного врача Нико Уокера, который, страдая от посттравматического расстройства, пристрастился к наркотикам и стал грабить банки. Премьера картины в кинотеатрах состоится 27 февраля 2021 года, а 12 марта 2021-го — на потоковом сервисе Apple TV Plus.