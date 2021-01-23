Астана, 23 января, 2021, 08:26 — ИА Регнум. «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» запустил сайт для подачи заявок на использование пенсионных накоплений. Об этом 22 января заявила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По её словам, платформа запущена совместно с единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ). Сайт заработал с 9:00 (6:00 мск) 23 января. Ибрагимова отметила, что в банке уже открыто 60 тыс. счетов для снятия пенсионных накоплений.

Отметим, «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» является оператором по использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда республики.

Средства можно использовать для оплаты лечения или для улучшения жилищных условий, в том числе ремонта квартиры.