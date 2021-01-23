Приштина, Сербия, 23 января, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Посол США в Косово Филип Коснетт 22 января выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что ни демократы, ни республиканцы не будут пытаться заставить народ Косово принять текст соглашения с Сербией, который они не готовы принять. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Xk.usembassy.gov Филипп Коснетт

Представитель США подчеркнул, что идея о проведении территориального обмена между Косово и Сербией провалилась именно потому, что в Косово с ней были не согласны.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, представители косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» считают, что администрация Дональда Трампа навязала Косово Вашингтонские соглашения об урегулировании экономических отношений между Косово и Сербией.