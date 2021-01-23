Тегеран, 23 января, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Индия намерена диверсифицировать источники сырой нефти, покупая иранскую и венесуэльскую нефть, поскольку срок пребывания Дональда Трампа в Белом доме закончился. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 января.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Индия надеется, что администрация президента США Джо Байдена займет более мягкую линию в отношении Ирана и Венесуэлы, чем администрация Трампа, что позволит третьему по величине импортеру нефти в мире диверсифицировать свои источники сырой нефти», — заявил министр нефти Дхармендра Прадхан в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Министр также отметил, что его страна будет счастлива, если число нефтедобывающих стран увеличится, вновь подтвердив свои замечания, сделанные им в прошлом месяце.

В прошлом месяце, говоря об избрании Байдена новым президентом США, Дхармендра заявил: «Сейчас происходят некоторые геополитические изменения … Давайте подождем, как будут развиваться события».