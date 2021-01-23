Тегеран, 23 января, 2021, 09:18 — ИА Регнум. 22 января министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что объем экспорта иранской нефти в последние дни резко возрос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нефтяной танкер

Министр заявил журналистам в кулуарах 25-й выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, что введенный США санкционный режим против нефтяной промышленности Ирана не принес плодов и Исламская Республика может увеличить экспорт нефти и вернуть прежние доходы от ее продажи.

Он также указал на проведение выставки как на знак того, что санкции в отношении иранской нефтяной промышленности обречены на провал и иранские компании способны продолжать свою деятельность.

«Иранская нефтяная промышленность закупает почти 80 процентов всего оборудования внутри страны», — сказал Зангане, отметив, что иранцы могут получить новый опыт в этом направлении.

«Иран не беспокоится о возрождении утраченных рынков», — заявил он, подчеркнув, что после снятия санкций международные покупатели вернутся в страну, поскольку они заинтересованы в диверсификации поставщиков нефти.

По словам министра, Тегеран должен как можно скорее вернутся к состоянию досанкционной эпохи с точки зрения маркетинга и денежных переводов.