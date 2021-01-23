Тегеран, 23 января, 2021, 08:44 — ИА Регнум. 21 января спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф в послании своему иракскому коллеге Мохаммеду аль-Халбуси осудил теракт в Багдаде, в результате которого погибло несколько мирных жителей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 января.

mikegi Теракт

«Я был опечален, услышав о террористическом акте в Багдаде и гибели нескольких иракских граждан», — говорится в послании. «Осуждая террористические и античеловеческие нападения, я молюсь о прощении погибших, скорейшем выздоровлении раненых и желаю терпения их семьям», — отметил Калибаф.

Он далее отметил, что Иран будет продолжать сотрудничать и решительно поддерживать Ирак в борьбе с терроризмом, выразив готовность страны к дальнейшему взаимодействию, чтобы обеспечить правовую основу для борьбы с терроризмом во всех формах и проявлениях.

В заключение Калибаф пожелал спикеру иракского парламента Мухаммеду аль-Халбуси и депутатам, а также народу и правительству дружественного и братского Ирака успехов и процветания.