Москва, 23 января, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Данные курсов валют, согласно которым евро превысил стоимость 90 рублей, вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 23 января в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Я не понимаю одного — хлеб в России за евро покупают в магазинах? Или продукты? Или насколько всё подорожало из-за курса евро?», — задаётся вопросом Юрий К.

Многие пользователи пришли в ужас от того, что ситуация с курсом рубля хоть и имеет стабильный, но, тем не менее, негативный характер. Граждане считают, что из-за этого страдает и государство, и население страны.

«Ну, сколько можно уже?! «Управленцы»! Вы видели, во сколько раз подорожал металл? И все изделия из него как подорожали! Почему так сделали? Наша страна его добывает миллионами тонн! Почему сделали так, что заводам выгодно продавать его на экспорт за валюту, а нам внутри страны поняли цены?!», — обращается Дмитрий М.

Другие же наоборот, оказались уверены, что чем ниже стоимость рубля, тем лучше для экономики России. Люди пришли к мнению, что сложившаяся ситуация работает против евро, а не рубля.

«Это хуже для евро, но не для рубля. Значит, за евро будут покупать меньше. Ведь курс евро растет не только по отношению к рублю. Он растёт по отношению и к другим валютам. Это валютные войны», — считает Artem D.

Нашлись и те, кто решил вынести предположение, что руководство страны, путём обесценивания национальной валюты, просто хочет обеспечить бюджет необходимым количеством налоговых поступлений с населения.

«Ну, это хороший способ дособирать налоги, которые население неохотно платит. Курс доллара и евро и цена на бензин у нас вместо налогов», — поделился мнением Денис К.

Напомним, 22 января стали известны данные курсов валют, согласно которым евро превысил стоимость 90 рублей.