Палермо, Италия, 22 января, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Администрация TikTok должна проверять возраст пользователей, с таким заявлением выступили в пятницу, 22 января, в итальянском правительственном ведомстве по защите личных данных.

Solen Feyissa TikTok

Если администраторы сервиса не могут проверить возраст пользователя, дальнейшее использование его личных данных должны быть немедленно заблокировано.

Ранее с призывом ввести ограничения на использование соцсетей и гаджетов несовершеннолетними выступили также и в ведомстве уполномоченного по делам детей и подростков.

Поводом стал трагический инцидент в Палермо: 10-летняя девочка принимала в TikTok участие во «флэшмобе» по затягиванию пояса на шее и в результате скончалась.