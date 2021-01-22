Бишкек, 22 января, 2021, 23:37 — ИА Регнум. С момента вхождения на рынок Киргизии российский концерн «Газпром» установил в республике убыточный для себя тариф на природный газ — сейчас с каждого кубометра голубого топлива компания недополучает порядка 2,2 сома (1,9 рубля). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель гендиректора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Kyrgyzstan.gazprom.ru «Газпром Кыргызстан»

По его словам, при этом расценки на газ для населения Киргизии по-прежнему остаются одними из самых низких среди стран СНГ, являющихся импортерами голубого топлива.

Также Алдаяров отметил, что некорректно сравнивать тарифы на газ для Киргизии с внутренними тарифами в России, Казахстане и Узбекистане.

«Страны-экспортеры природного газа субсидируют тарифы для внутренних потребителей за счет экспорта газа. А Киргизия импортирует 95% объема газа из других стран», — пояснил представитель «Газпрома».

Говоря о поступившем от киргизских властей предложении относительно возможности перехода на рубли в расчетах за поставляемое в республику голубое топливо, Арзымат Алдаяров сообщил, что «консультации с правительством Киргизии по этому вопросу ведутся».

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