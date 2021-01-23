Вашингтон, 23 января, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Twitter заявил 22 января, что он навсегда заблокировал «фальшивый» аккаунт, который, как полагают, связан с офисом верховного лидера Ирана Али Хаменеи, за угрозы экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Esther Varga Twitter

22 января Али Хаменеи опубликовал в своем твиттере фотографию мужчины играющего в гольф, который очень напоминает Трампа и над которым нависает тень военного самолета.

«Месть неизбежна», — сообщает надпись на фотографии.

Некоторые пользователи сразу же высказали недовольство и попросили заблокировать аккаунт Хаменеи.

«Трамп запрещен, а этот пост нет. Это что, шутка?» — написал один из пользователей.

В ответ на просьбу Associated Press прокомментировать блокировку аккаунта, представитель Twitter заявил, что твит Хаменеи нарушил «политику поведения» компании и поэтому был удален.

Напомним, что ранее твиттер заблокировал аккаунт Трампа после того, как он якобы поощрял в своих твиттах насилие и протесты в Капитолии США 6 января.