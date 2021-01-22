Тегеран, 22 января, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Все введённые в отношении Ирана при 45-м президенте США Дональде Трампе санкции должны быть отменены, заявил 22 января иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в статье Foreign Affairs.

ulleo Ядерная программа Ирана

С таким призывом иранский дипломат обратился к президенту Штатов Джо Байдену, чтобы «спасти ядерную сделку».

Новому американскому руководству, отмечает Зариф, придётся для спасения договорённостей по ядерной программе Ирана «проявить подлинную политическую волю». Если команда Байдена сможет это сделать, США покажут, что «готовы быть настоящим партнёром в коллективных усилиях».

При таком развитии событий, отмечает Зариф, Тегеран сможет тоже отменить все меры, принятые после выхода Вашингтона из ядерной сделки. А вот если США и евротройка потребуют новых условий по сделке, с отменой введённых Ираном мер ничего не выйдет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ориентированный в своей политике на Израиль Трамп вышел из так называемой ядерной сделки с Ираном вскоре после избрания на президентский пост — в начале 2017 г. В ответ Иран отказался от части своих обязательств по сделке, потому что потерял интерес, ведь США начали наращивать санкции, а не снижать их.