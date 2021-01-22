Монровия, 22 января, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Президент Либерии и бывший нападающий «Милана» Джордж Веа рассказал о своем отношении к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Роналду — свидетельство того, как упорный труд и страсть могут принести неожиданные результаты.

Он не является лучшим в мире, но он безумно много тренировался и работал, чтобы стать им. Я фанат Роналду, потому что он остался скромным и заслужил все, чего достиг. Он сражался, чтобы оказаться там, где находится сейчас», — рассказал политический деятель в сегодняшнем интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Роналду забил 15 голов в 14 матчах чемпионата Италии.