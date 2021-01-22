Вашингтон, 22 января, 2021, 22:38 — ИА Регнум. В США должны быть приняты срочные меры стимулирования экономики, провалившейся в условиях пандемии коронавируса, заявил 22 января на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, если это не сделать сейчас, то придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

При этом Диз заявил, что страна находится «в опасной ситуации с точки зрения коронавируса и экономики».

«Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся», — цитирует его слова газета The Independent.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент дефицит госбюджета США дошел до 50%, в то время как суверенный долг преодолел отметку в 100% от ВВП страны.