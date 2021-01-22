В Кембридже разработана технология ранней диагностики COVID-19
Кембридж, Великобритания, 22 января, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Искусственный интеллект может сослужить человечеству добрую службу, например, для того, чтобы помочь выявить пациентов с вирусом COVID-19 до того, как они пройдут традиционное тестирование, и обеспечить лучшее понимание их диагноза для определения курса лечения.
О технологии постановки такого диагноза пишет Пол Брэкли в статье «Исследование искусственного интеллекта в Кембридже, по постановке диагноза и прогнозировнию развития Covid-19 для пациентов в клинике Адденбрук», опубликованной 22 января 2021 года на сайте информационного агентства Cambridge Independent. Предлагаем вашему вниманию перевод статьи.
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Ученые и врачи из Кембриджского Университета разрабатывают алгоритм, основанный на массиве данных, полученных из Национальной базы данных визуализации грудной клетки (NCCID).
Эта база данных содержит 40 000 снимков компьютерной томографии, МРТ и рентгеновских снимков более чем 10 000 пациентов по всей Великобритании, собранных во время пандемии COVID-19 IT-подразделением Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHSX), которому поручено цифровая трансформация медицинской помощи в Королевстве.
Доступ к базе данных был предоставлен больницам и университетам, чтобы помочь им выявлять закономерности течения и маркеры болезней.
Цель исследования — дать возможность больницам Кембриджского университета ставить более точный диагноз пациентам, когда они обращаются в клинику Адденбрук с симптомами COVID-19, но ещё не получили подтвержденных результатов тестов.
Карола-Бибиан Шенлиб, профессор прикладной математики и руководитель группы анализа изображений в Кембриджском университете, рассказала:
Обеспечение на ранних этапах заболевания пациентов кислородом и лекарствами до того, как болезнь достигнет критической стадии, может снизить вероятность осложнений.
Разработанная технология способна помочь больницам прогнозировать потребность в дополнительных мощностях отделения интенсивной терапии, что позволит лучше управлять коечным фондом и кадровыми ресурсами.
Эвис Сала, профессор онкологической визуализации в Кембриджском университете, сказал:
Между тем NCCID также помогает исследователям из Университетского колледжа Лондона и Брэдфорда в разработке инструментов ИИ, которые помогут врачам усовершенствовать лечение пациентов с COVID-19.
Создание такой технологии ИИ послужит основой для разработки национальной платформы обработки изображений, чтобы помочь в борьбе с различными заболеваниями — от заболеваний сердца до рака.
Доминик Кушнан, руководитель отдела визуализации ИИ в NHSX:
NCCID появилась в результате сотрудничества Британского общества торакальной визуализации, Royal Surrey NHS Foundation Trust и факультета искусственного интеллекта в Лондоне.
Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок заявил:
Лаборатория ИИ в NHSX также учредила премию в области ИИ в размере £140 млн в сотрудничестве с Accelerated Access Collaborative и Национальным институтом исследований в области здравоохранения.