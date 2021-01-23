Первая леди США Джилл Байден продолжит работать учителем
Вашингтон, 23 января, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Джилл Байден вошла в историю как первая леди США, устроившаяся на оплачиваемую постоянную работу за пределами Белого дома. Об этом 22 января сообщает NBC.
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Жена президента Джо Байдена будет преподавать английский язык на полную ставку в Общественном колледже Северной Вирджинии.
Это та же самая работа, которую она занимала в течение восьми лет, когда ее муж был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.
Джилл Байден работает педагогом более трех десятилетий.
Во время своей первой речи в качестве первой леди, 21 января, она похвалила учителей за их «героическую преданность студентам» во время пандемии.