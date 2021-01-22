Киев, 22 января, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Макроэкономические показатели Украины в 2020 году оказались несколько лучше прогнозов правительства, которые были сделаны в начале коронавирусного кризиса.

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Об этом сегодня, 22 января, заявил министр экономики страны Игорь Петрашко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр считает, что «беспрецедентный коронавирусный вызов» Украина в целом преодолевает лучше, чем многие соседи из ЕС. Впрочем, конкретных стран, с которыми идет сравнение, Петрашко не стал называть.

Он отметил следующие ключевые моменты: официальный уровень безработицы на протяжении года оставался в прогнозируемых пределах; удалось избежать дестабилизации в банковской сфере (во время предыдущих кризисов именно финансовая система страны страдала в первую очередь), реальная инфляция соответствует всем прогнозам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня национальный банк Украины (НБУ) оценил падение ВВП страны в 2020 году в 4,4% (правительство прогнозировало 4,9%) и сохранил прогноз роста ВВП на 4,2% в 2021 году.