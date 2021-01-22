Ханты-Мансийск, 22 января, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Югре 24−25 января ожидается температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Ханты — Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM

23 января 2021 года по прогнозам синоптиков в ХМАО температура воздуха ночью составит — 38,-43 °С, при прояснениях — 44,-49 °С, днём — 38,-43 °С.

24 января температура воздуха ночью в Югре составит — 42,-47 °С, при прояснениях — 48,-53 °С, днём — 44,-49 °С. А 25 января — небольшой снег. Температура ночью — 36,-41 °С, при прояснениях — 46,-51 °С.