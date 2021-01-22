Киев, 22 января, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Субсидии от правительства плохо влияют на украинцев, унижая их и заставляя чувствовать себя бедными, заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Видео с высказыванием чиновника опубликовали сегодня, 22 января, украинские СМИ.

«Это фактически сигнал им, что, смотрите: вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными. Они хотят чувствовать себя лучше», — подчеркнул и.о. министра.

Он призвал правительство Украины находить другие механизмы, которые дают людям возможность чувствовать себя лучше, помимо субсидий.

«У них и так плохая жизнь, чтобы делать ее еще больше для них некомфортной», — заявил и.о. министра.

Экономист Сергей Фурса отмечает, что невозможно спорить с тем, что чувствовать себя бедным не очень приятно, а приятнее чувствовать себя богатым. Еще более неприятно быть бедным, а быть богатым еще приятнее, подчеркивает он.

«Если человек нуждается в субсидии, значит он бедный. И он должен признать это. Сколько бы он не платил за газ. Равно как Украина должна признать, что мы бедная страна третьего мира с плохим образованием, медициной и с полным отсутствием работающих институтов. Пока не признаете проблему — вы ее не вылечите», — заявил эксперт.

Фурса подчеркивает, что субсидии позволяют облегчить тем, кто нуждается, переход к нормальной экономике и будут всегда, в той или иной степени.

«Субсидии — это адресная помощь тем, для кого рыночная цена на газ может быть тяжелее. Субсидии — это временное явление. Потому что когда экономика начинает работать нормально, то доходы населения начинают расти и со временем получателей субсидий становится все меньше», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2021 года на Украине в очередной раз ощутимо подорожали все тарифы, включая цены на газ и электроэнергию. До сих пор в правительстве Украины заявляли, что окажут адресную помощь субсидиями тем домохозяйствам, которые сами не в состоянии платить по новым расценкам.