Тюмень, 22 января, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Тюмени предпринимательница поплатилась 1,2 млн рублями штрафа за использование при продаже тортов чужого товарного знака. Причём правообладатель знака из Кургана пытался отсудить у тюменки 21 млн рублей, сообщает портал 72.ru со ссылкой на решение суда.

ИА REGNUM

Представитель курганской компании «Сладкая линия плюс» купил фирменные торты «Ночной Курган», «Пломбир сливочный», «Сметанофф», «Ириска» и другие в неожиданных местах, куда продукция предприятия не поставлялась. Выяснив, что в Тюмени и Екатеринбурге продаётся контрафактный товар, при продаже которого используется товарный знак, похожий на логотип курганской фирмы, предъявил иск на 21 млн рублей.

Ответчица из Тюмени, которая занималась реализацией тортов, на суде заявила, что интеллектуальные права истца не нарушала, ссылаясь на заключенный между её ИП и ООО «Сладкая линия плюс» договор коммерческой концессии на право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав. Но доказательств наличия данного договора не представила.

Суд удовлетворил требования истца частично. В пользу курганской фирмы тюменская предпринимательница обязана выплатить 1,2 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.