Париж, 22 января, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Генеральная дирекция вооружений Франции объявила, что французские вооруженные силы провели испытания ракеты, управляемой дроном, которая сможет поражать цель, находящуюся вне поля зрения как днем, так и ночью. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

Ракета средней дальности, управляемая мини-дроном Novadem NX70 весом около 1 килограмма, была создана французской компанией MBDA Systems и может достигать цели вне поля зрения в пределах пяти километров.

Уточняется, что данное оружие будет использоваться Францией для проведения антитеррористической операции «Бархан» в африканском регионе Сахель.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Генеральная дирекция вооружений Франции осуществила первый заказ на около 300 микро-дронов, произведенных национальным предприятием Parrot.