Кострома, 22 января, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поставках просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких из Костромы — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директору фирмы ООО «НПФ Костромская Медтехника — Сервис» и коммерческому директору ООО «НПФ «Костромская Медтехника» предъявили обвинение по двум уголовным статьям — п. «а» ч.2 статьи 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») и ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Напомним, уголовное дело по факту сбыта аппаратов ИВЛ с истёкшим сроком годности было возбуждено в 2020 году. Внимание правоохранителей привлёк скандал с завозом 387 некачественных аппаратов марки «ФАЗА-5НР» в больницы Московской и Владимирской областей. В ходе расследования сотрудники МВД и ФСБ вышли на первичных продавцов оборудования и в конце апреля 2020 года изъяли 1,5 тысячи просроченных ИВЛ при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Общую стоимость изделий оценили в 700 млн рублей. Обвиняемые знали, что аппараты попадут в больницы и могут нанести вред жизни и здоровью людей.

Рассматривать уголовное дело против костромичей будет Ленинский районный суд города Владимира. Заседание суда ещё не назначено.