Москва, 22 января, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы предлагать российским потребителям неотсортированный мелкий картофель, вполне разумна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко, комментируя инициативу Картофельного союза.

Аркадий Пластов. Перебор картофеля. 1956

«При сборе картофеля он разбирается на партии по стандартам. Несоответствующий стандарту продукт чаще всего идет в переработку, но это абсолютно качественный, неиспорченный продукт, — сказал Даниленко. — Идея предлагать эту продукцию покупателям вполне разумна, это сделает товар более доступным для населения, кроме того, есть покупатели, которым нравится картофель маленького размера».

При этом он отметил: что касается способов стабилизации цен, речь идет не только о картофеле.

«Их немало уже сейчас, например, вводятся скидки на продукцию, у которой близко окончание срока годности. Если бы магазинам разрешили продавать продукцию с истекшим сроком годности (в разумных пределах) в качестве корма для животных, это бы помогло снизить издержки магазинов», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на прилавках российских магазинов может появиться картофель «экономкласса».