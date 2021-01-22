В Петербурге за сутки привили от коронавируса 2,5 тыс. человек
Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 18:30 — ИА Регнум. За сутки в Петербурге прививки от коронавируса получили более 2,5 тыс. человек. В том числе первично привито 2294 человека, вторую часть двухкомпонентной вакцины получили 223 человека. Тем временем расширяются возможности для дистанционной записи на вакцинацию.
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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано от коронавируса 32 453 человека, в том числе 5590 человек полностью закончили цикл вакцинации.
Нарастающим итогом в Северную столицу поступило 105 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 19 239 комплектов.
В настоящее время Фармбаза Санкт-Петербурга распределяет по 70 прививочным пунктам поступившие накануне в город 62 550 доз вакцины «Спутник V». До конца января в городе планируется открыть еще порядка 30 пунктов.
Как сообщили 22 января в Смольном, с 1 февраля жители Петербурга смогут записаться на вакцинацию через Портал государственных услуг в Санкт-Петербурге. В настоящее время записаться можно на портале «Здоровье петербуржца», а также в регистратурах поликлиник.
«Нужно максимально задействовать все возможные способы записи — и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Таким образом мы сможем избежать излишней нагрузки на поликлиники», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.