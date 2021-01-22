Тамбов, 22 января, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году объем произведенной продукции АПК в денежном выражении составил $322,7 млн, что в 2,8 раза больше прошлогодних показателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не раз заявлял, что наращивание объемов экспорта продукции АПК является одним из приоритетных направлений развития региона. Тамбовская область в основном экспортирует зерно, мясную и масложировую продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

По оперативным данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт») экспорт продовольствия и сырья региона за 2020 год составил $322,7 млн. Это в 2,8 раза больше, чем было в 2019 году.

Кроме того, экспортные объемы 2020 года превысили целевые плановые показатели выполнения регионального проекта «Экспорт продукции АПК» более чем в 2,5 раза.

Отметим, что по экспорту продовольствия и сырья в 2020 году Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Центрального федерального округа.