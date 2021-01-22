Калуга, 22 января, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 января. Днём ранее, 21 января, в регионе было зарегистрировано 159 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 597 человек, 1903 человека находятся на лечении, 22 тыс. 489 человек выздоровели, 205 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (382), в Обнинске (154), Боровском (116) и Козельском (110) районах.