Киев, 22 января, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Верховной рады, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук надеется, что парламент поддержит во втором чтении и в целом изменения в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом он сказал сегодня, 22 января, представляя план законопроектных работ парламента на 2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это обещали практически все политические партии, и очень надеюсь, что решение найдет поддержку», — отметил первый вице-спикер.

14 января комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. В комитете отметили, что возвращаются к рассмотрению этого вопроса после значительного перерыва в полтора года.

Вопрос о сокращении числа депутатов в Раде был вынесен на всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября 2020 года, и 95% респондентов ответили на него положительно.