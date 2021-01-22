Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 18:01 — ИА Регнум. По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, за 22 января в городе госпитализированы 607 человек с ковидом и пневмониями. Это на 19% меньше, чем за прошлую пятницу, 15 января. Одновременно почти на 20%, до 4696 человек, увеличилось суточное количество выписанных после излечения.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

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За текущие сутки в Петербурге почти на 2,41% стало меньше обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным COVID-19, и на 6,58% сократилось общее количество активно больных ковидом и пневмониями.

«Динамика показателей говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции, — делают выводы в Межведомственном совете. — В случае сохранения такой благоприятной тенденции до конца января можно будет делать выводы об устойчивом снижении интенсивности распространения инфекции и постепенном спаде второй волны».

Однако аналитики предполагают, что наблюдающийся спад «может носить временный характер».

Тем временем количество свободных коек под лечение ковида и пневмоний в Петербурге продолжает увеличиваться. На сегодня свободны 3770 коек, что составляет более 30% от всего коечного фонда, перепрофилированного для пациентов с коронавирусом.