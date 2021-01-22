Бишкек, 22 января, 2021, 17:45 — ИА Регнум. За шесть лет российская корпорация «Газпром» инвестировала в расширение и модернизацию газовой инфраструктуры Киргизии более 28 млрд сомов (24,3 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

По его словам, из этих денег 3,2 млрд сомов (2,8 млрд рублей) приходится на погашение долгов компании «Кыргызгаз», которую российский «Газпром» приобрел в 2014 году.

Алдаяров сообщил, что за шесть лет «Газпром Кыргызстан» создал в республике более пяти тысяч новых рабочих мест и заплатил в бюджет Киргизии свыше 600 млн сомов (521 млн рублей) налогов.

Также он отметил, что за это время «Газпром» проложил 875 км новых газовых сетей, подключив к газопроводу 38 населенных пунктов и обеспечив доступ к природному газу более чем 200 тысячам местных жителей.