Екатеринбург, 22 января, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга получила документы 44 претендентов на должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание мэрии Екатеринбурга

В последний день приёма, 22 января, документы подали 17 желающих. На 26 января намечено первое заседание конкурсной комиссии. Тогда же обещают обнародовать имена претендентов.

Сам конкурс назначен на 1 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, документы принимались с 11 января. Ранее, в декабре, мэр Александр Высокинский покинул свой пост.