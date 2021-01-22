Калуга, 22 января, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Калужской таможней по итогам 2020 года было перечислено в федеральный бюджет более 21 млрд рублей. Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 876 участников, общий объём грузов (вес нетто) — более 398 тысяч тонн, а суммарный объём товарооборота в регионе деятельности таможни составил более 1,3 млрд долларов США. Об этом 22 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Екатерина Жданова.

Фото пресс-службы Калужской таможни Итоги за 2020 год

В 2020 году в регион деятельности Калужской таможни поступило более 90 тысяч товарных партий, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Автомобильным транспортом доставлено более 43 тысяч товарных партий, железнодорожным транспортом — свыше 47 тысяч товарных партий. 67 стран мира в 2021 году приняли товары из России под контролем калужских таможенников. Постоянными партнерами экспорта являются Польша, Украина, Турция, Азербайджан, Испания, а по объемам импорта в лидерах остаются Китай, Германия, Турция и Япония.

С января по декабрь 2020 года Калужской таможней было возбуждено 1087 дел об административных правонарушениях.

Общая сумма штрафных санкций составила более 108,7 млн рублей. Возбуждено шесть уголовных дел: одно — в отношении лица по факту контрабанды психотропных веществ в международном почтовом отправлении; два — по фактам невозврата в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары. Сумма невозвращенной валюты составила более 862 млн рублей; три уголовных дела по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов) общей стоимостью 6 млн рублей.