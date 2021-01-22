Калуга, 22 января, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Более 100 воспитанников дошкольных учреждений и учащихся начальных классов приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята — друзья и защитники Природы!», сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Рисунок на детский конкурс о природе.

Победителями творческого состязания стали Арсений Бубнов из Дзержинского района, Кристина Тетерина из Калуги и Виктория Зайцева из Юхнова. Рисунки призеров будут направлены в федеральный организационный комитет конкурса в Москве. Все конкурсанты получат памятные подарки. Комментируя итоги конкурса, руководитель профильного министерства Владимир Жипа отметил, что работы калужских ребят — это трогательные и интересные призывы внимательно и заботливо относиться к животному и растительному миру.

Конкурс рисунков о природе — одно из мероприятий масштабной социально-образовательной акции, которая стартовала в 2017 году и продолжается в рамках Десятилетия детства. В числе организаторов — комитет всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.